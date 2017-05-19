Президент Петр Порошенко пообещал подписать закон о запрете георгиевской ленты в Украине, как только он поступит к нему из Верховной Рады.

Об этом он сказал во время выступления по случаю Дня памяти жертв политических репрессий в воскресенье.

"Закон о запрете георгиевских ленточек я подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой войны. Эта символика - символ агрессии против Украины. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь", - заявил он.

Напомним, 16 мая Верховная Рада проголосовала за запрет георгиевской ленты в Украине.

По решению парламента, в Кодекс об административных правонарушениях вводится статья 173-3 под названием "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты". За публичную демонстрацию или ношение ленты предусмотрено наказание в виде 50-150 необлагаемых минимумов (850-2550 гривен). В случае повторного проступка в течение одного года - от 150 до 300 необлагаемых минимумов (2550-5100 гривен) и административный арест на срок до 15 суток.

Чтобы закон попал на подпись к президенту, депутатам нужно сперва провалить проект постановления №2987-П, предлагающий отменить запрет георгиевской ленты.