ГСЧС предупреждает о грозах и порывах ветра в Украине

Сегодня, 22 мая 2017 года, в южных, восточных и центральных областях Украины ожидаются грозы и порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем 22 мая в южной части, в восточных и большинстве центральных областей грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

22 мая 2017 года, в Украине, кроме северных регионов, ожидаются дожди с грозами, температура днем от +15 до +25.