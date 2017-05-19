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За сутки зафиксировано 48 обстрелов позиций ВСУ

Сегодня, 09:01 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 21 мая 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, всего за сутки было зафиксировано 48 случаев применения оружия.

Так, на приморском направлении боевики 17 раз применяли оружие против украинских военнослужащих.

В частности, вчера вечером боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи Широкино из миномета калибра 120 мм. Рядом, по укреплениям ВС Украины в районе Водяного, несколько раз бил вражеский танк. Бойцов сил АТО, которые держат оборону возле Гнутово, противник обстреливал из 82-мм минометов, а у Павлополя - из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также недалеко от Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

На Донецкое направлении 24 раза в течение минувших суток боевики нарушали режим тишины. Чаще всего - на подступах к Авдеевке.

Так, вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по отдельным опорным пунктам в южном пригороде Авдеевки из 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра. Восточнее, у Каменки, враг также применял минометы калибра 82 мм и зенитную установку. Из таких же минометов, стрелкового оружия и гранатометов оккупанты били неподалеку Верхнеторецкого, Опытного и Песков. Из пригорода временно оккупированной Горловки пророссийские бандформирования вели огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцево и Майорского.

На Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 7 фактов использования боевиками оружия. Так, вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли украинских защитников вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого били из минометов калибра 82 мм. В районе Малинового противник применял автоматические станковые гранатометы.


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