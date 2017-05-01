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За год ВСУ не потеряли ни одного сантиметра украинской земли

Сегодня, 19:03 citynews.net.ua | Напечатать

За последний год украинские военные не потеряли ни одного сантиметра нашей земли. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречм с командующим командования ССО США генералом Раймондом Томасом и командующим штаба ССО НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Во время диалога министр обороны Украины поблагодарил американских коллег за поддержку украинских подразделений ССО.

«Наши Силы специальных операций еще очень молоды, они созданы лишь год назад, и нам нужно время и опыт. Мы заинтересованы в обучении наших бойцов, у нас есть желание и мы быстро учимся, уверен что мы будем делать успехи», – отметил Полторак.

Также он добавил, что американские инструкторы подготовили много наших военнослужащих. Министр обороны отметил важный результат работы иностранных инструкторов. «За последний год мы не потеряли ни одного сантиметра нашей земли, уменьшилась численность боевых потерь и мы имеем определенные успехи в боевых вопросах», - сказал Полторак.

Во время встречи министр обороны Украины проинформировал собеседников о событиях на востоке страны и угрозах, которые могут возникнуть в будущем. «Учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, нужно, чтобы украинские Силы спецопераций получили боевую способность», - подчеркнул Полторак.

Также он подчеркнул, что «нам необходимы не только обучение такого характера, но и подготовка украинских бойцов на базах иностранных учебных центров».

Напомним, ранее Полторак заявляет, что Киев не планирует возвращать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской области военным путем, но ряд важных решений для возвращения неподконтрольных регионов. 


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