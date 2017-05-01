«ЛНР» показала задержанных «украинских диверсантов»

Представители незаконной организации «ЛНР» опубликовали видео с задержанными людьми, которые представляются украинскими деверсантами.

Задержаны Иван Зотов, Владимир Данильченко и Василий Сапронов.

В «ЛНР» утверждают, что группа действовала под руководством начальника отдела 8 полка Сил специального назначения ВСУ майора Павла Балова, завербовавшего на территории Украины Василия Сапронова. Ему была поставлена задача сформировать диверсионную группу из жителей Луганщины, которыми стали Зотов и Данильченко.