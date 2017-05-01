Боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями на Донбассе

На трассе между Марьинкой и Красногоровкой боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями.

Об этом сообщил глава Красногоровской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук в эфире 112 Украина.

По его словам, инцидент случился несколько часов назад. К счастью, никто не пострадал.

"Несколько часов назад на трассе "Марьинка-Красногоровка" был обстрелян гражданский автомобиль с мирными жителями, которые ехали из Марьинки в Красногоровку. Эта трасса проходит по переднему краю. Мы не рекомендуем по ней ездить…" - сказал Ливанчук.

Он отметил, что никто из пассажиров автомобиля не пострадал, однако само транспортное средство получило повреждения.