Пропуск через КПВВ «Гнутово» возобновлен

Пропуска через линию разграничения в направлении КПВВ «Гнутово» возобновлен, сообщает Госпогранслужба.

«Пропуск через линию разграничения граждан и транспортных средств в направлении КПВВ «Гнутово» возобновлен. Контрольный пункт въезда-выезда работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, около 09:00 без всяких на то причин НВФ прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово». В связи с этим решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ «Гнутово» были временно приостановлены.