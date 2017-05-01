Последствия обстрела Широкино и Бердянского (фото)

В сети появились фото последствий обстрела поселков Широкино и Бердянского Донецкой области пророссийскими боевиками.

Фото опубликованы на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Вчера, 18 мая, незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой сектор на восточной окраине населенного пункта Бердянское и поселка Широкино. Эту провокацию боевики осуществили с использованием оружия крупного калибра, которое запрещено Минскими договоренностями. Из мирных жителей никто не пострадал. Ни позиций, ни украинских военных в данном районе нет", - говорится в сообщении.