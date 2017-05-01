В результате боевых действий за сутки погибших в рядах украинских войск нет

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 18 мая 2017 года, в результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, трое военнослужащих получили ранения", - сообщил Лысенко.