«Не забыть»: в Рубежном почтили память умерших от ВИЧ/СПИД

Сегодня в Рубежном состоялась акция «Не забыть», которая посвящена «Всемирному дню памяти умерших от ВИЧ/СПИД», сообщает корреспондент «Сitynews».

На акции все желающих смогли пройти бесплатное тестирование быстрыми тестами на ВИЧ/СПИД, которые проводились квалифицированными медицинскими работниками кабинета «Доверия» Рубежное.

Также все желающие получили контрацептивны и печатную информацию о ВИЧ/СПИД.

Активисты Луганского областного общества Всеукраинской сети ЛЖВ собрали и передали в центральный офис организации символические письма от родственников, друзей и близких ВИЧ-позитивных людей, умерших от СПИДа. Эти люди умерли, не дождавшись антиретровирусной терапии АРВТ, которая необходима больным. В память о них в небо выпустили шарики с письмами-пожеланиями, чтобы люди помнили о существовании проблемы ВИЧ/СПИД.

Также, на акции активисты показали символические часы, наполненные антиретровисными препаратами, которые символизируют, что пока ВИЧ-позитивный человек принимает АРВТ-терапию – он живет и часы его жизни ни чем не ограничены, но эти часы могут остановиться, если не будет медпрепаратов.

«Сейчас проблема в том, что АРВТ-терапии не хватает на всех. Да, наша организация добилась увеличения финансирования в три раза, но это только покрывает треть потребности. Наша цель, чтобы хотя бы 90% людей получали эти препараты. Брендовые препараты дорогие, они защищены патентами. Они стоят гораздо дороже, чем их аналоги - генерики. Есть препарат - стоит 60 долларов, а его генерик – 8 долларов за пачку. Мы в 2016 году подали в суд, чтобы отменить патенты. Но мы столкнулись с большим сопротивлением нашей фармы. Мы настаиваем, на жизни людей нельзя наживаться, и патенты для этой категории нужно отменить. Ведь с помощью более дешевых препаратов мы сможем спасти большую часть людей», - рассказал пиар-менеджер Луганского отделения сети ЛЖВ Алексей Квитковский.

В Луганской области 2100 человек находится на диспансерном учете, реальная цифра - в полтора раза больше. Из них только 1499 человек получают АРВТ-терапию.

Кстати, АРВТ терапия является бесплатной.