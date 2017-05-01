«Фантомовцы» прекратили уличную торговлю бензином в Старобельске

Вчера, 18.05.2017, сотрудники спецподразделения «Фантом» управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области установили в г.Старобельск факт сбыта бензина марки А-92. Его осуществлял на трассе местный житель с багажника собственного «Москвича - 2141».

В ходе проверки установлено, что «товар» был незаконно ввезен на территорию Украины из Российской Федерации.

160 литров бензина в пластиковых канистрах ориентировочной стоимостью 4 тыс. грн изъяты.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.