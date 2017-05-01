Лисичанск отметил День вышиванки флешмобом и концертом

18 мая в Лисичанске несмотря на дождь и прохладную погоду отметили День вышиванки. Вначале все желающие пришли на флешмоб, в рамках которого пронесли огромный флаг Украины по центральной улице города, а затем, возле демонтированного постамента В.Ленину провели праздничный концерт, сообщает корреспондент "Сitynews".

На парад вышиванок пришли около 200 человек, к которым во время концерта присоединились еще три сотни людей.

Парад вышиванок в Лисичанске отмечают традиционно.