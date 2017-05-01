"Укроборонпром" подготовил для десантников новую партию танков Т-80

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав государственной корпорации "Укроборонпром", подготовило партию боевых танков Т-80 для Высокомобильных десантных войск Украины.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Известно, что газотурбинный двигатель с максимальной мощностью в 1250 к.с. разгоняет Т-80 до 70 км/ч, из-за чего танк называют "летучим". Сообщается, что "Харьковский бронетанковый завод" провел комплекс действий по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огня, повышение защиты машины, а также других работ. "По результату ремонта, каждый танк прошел приемо-сдаточные испытания на полигоне, во время которого были проверены все системы танка, включая выполнение стрельб и пробег на 100 километров в специальном танкодроме", - говорится в сообщении.