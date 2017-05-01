Укрзализныця установит на вокзалах терминалы для продажи билетов

В ближайшие недели "Укрзализныця" установит на вокзале в Киеве первые терминалы самообслуживания для приобретения билетов.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Харькове, посвященной стратегии развития УЗ на 5 лет, сообщил председатель правления общества Войцех Балчун.

"Мы улучшаем стандарты обслуживания пассажиров, будем использовать электронные каналы продажи билетов. В ближайшие недели они начнут работать на центральном вокзале в Киеве. В дальнейшем такие терминалы будут установлены и на других вокзалах страны", - проинформировал Балчун.

Глава компании также сообщил, что вскоре приложение для приобретения билетов на поезда онлайн станет доступным и на операционной системе іOS.