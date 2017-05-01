ВР разрешила Минобороны учреждать печатные издания на время АТО

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №5008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно создания печатных средств массовой информации Министерством обороны Украины и военно-гражданскими администрациями на время проведения антитеррористической операции)".

За документ проголосовали 226 нардепов, пишет РБК-Украина.

Согласно ему, в состав редакционной коллегии печатного СМИ, созданного этими ведомствами, должны пропорционально входить пресс-офицеры пресс-центра штаба АТО, журналисты, работающие в зоне АТО, а также представители общественных объединений и организаций.

Предполагается, что финансирование деятельности печатного СМИ осуществляется за счет средств государственного бюджета. При этом устанавливается, что после завершения АТО печатное СМИ подлежат реформированию в соответствии с законом "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".