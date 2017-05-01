«ДНР» обещает произвести обмен пленных в кратчайшие сроки

Обмен пленными должен пройти в кратчайшие сроки.

Об этом сегодня заявила «уполномоченный по правам человека в республике» Дарья Морозова, передает подконтрольный незаконной организации сайт ДАН.

«Сейчас мы принимаем решение, как опросить оставшееся количество пленных. В самые ближайшие дни начнем опрашивать. Обмен должен состояться в кратчайшие сроки», — сказала она.

При этом Морозова отметила, что 24 мая на встрече в Минске намерены оговорить конкретные цифры по количеству пленных, которые войдут в список обмена.

При этом член «ДНР» Денис Пушилин сказал, что участники гуманитарной подгруппы на встрече в Минске 15 мая смогли выстроить конструктивный диалог и продвинуться в вопросе обмена пленными.

«Украина сделала встречный шаг — опросили тех, кто под статьей. Те, кого отпустили под подписку, контакт не был установлен, они не были опрошены и мы за них опасаемся, — сказал он. — Присутствие же Лутковской (Валерия Лутковская, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека ) в Минске привело к конструктивному диалогу. Есть проблески в вопросе».

Пушилин также выразил надежду, что украинский омбудсмен в дальнейшем предпримет все необходимые шаги.