ВР отменила «закон Савченко»

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно правила счета наказаний и учета срока предварительного заключения).

Данное решение поддержали 227 народных депутатов.

Согласно документу, предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы в срок наказания «день за день». Таким образом возвращается норма, действующая до принятия так называемого «закона Савченко», который обязал суды учитывать осужденным каждый день, проведенный в следственных изоляторах, как два дня отбывания наказания.

Напомним, Верховная Рада 26 ноября 2015 г. приняла закон авторства Надежды Савченко «О внесении изменения в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания». Закон вступил в силу 24 декабря того же года и предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.