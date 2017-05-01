В Украине заблокированы все счета компании Яндекс

Счета компания Яндекс в Украине заблокированы. Как сообщили в пресс-службе Яндекс-Украина, все украинские счета Яндекса действительно заблокированы в течение последних суток.

В Яндексе уточнили, что компания работает в нормальном режиме. Что касается деятельности Яндекс.Такси, в компании отметили: "Водители не пострадали из-за невозможности взаиморасчетов с нами, а таксопаркам-партнерам разосланы инструкции".

Ранее LIGA.net стало известно, что в таксомоторные службы сотрудничающие с Яндекс.Такси стали поступать сообщения следующего содержания: "Уважаемые партнеры, добрый день. В связи с указом президента Порошенко деятельность Яндекс и многих других компаний на территории Украины ограничена. Счета компании заморожены. Сейчас мы ищем возможности выхода из этой ситуации и сделаем все возможное, чтобы текущие счета были оплачены при первой же возможности.Спасибо за внимание и надеюсь, что вопрос решим максимально быстро". В Яндекс-Украина сообщили, что письма с таким содержанием компания не рассылала.