За сутки в зоне АТО зафиксировали 52 вражеских обстрела

За прошедшие сутки боевики совершили 52 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате ранения получили 5 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что на приморском направлении боевики совершили 21 обстрел. Основная огневая активность незаконных вооруженных формирований была сосредоточена в районах населенных пунктов Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка. Кроме того, боевики обстреливали Водяное, Гнутово, Лебединское, Богдановку, Новотроицкое и Чермалык. Павлополь боевики обстреливали с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

«Донецкое направление. Здесь сложной ситуация остается у Авдеевки. Ее пригород и некоторые наши позиции южнее, боевики обстреливали из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов и вооружения танка. Там же, а также в районе Кодемы, противник применил 122-мм артиллерийские системы», - говорится в сообщении.

На луганском направлении зафиксировано 13 обстрелов. Боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Крымского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм, около Новозвановки – из гранатометов и пулеметов, возле Троицкого и Лобачево – из гранатометов.