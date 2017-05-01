СБУ задержала сотрудника Кировоградского областного военного комиссариата, который за взятки выдавал "белые" билеты о непригодности к военной службе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник систематически сдирал деньги с призывников за выдачу "белых" билетов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения неправомерной выгоды в сумме 10,5 тысяч гривень от очередного призывника.