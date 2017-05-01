Украинцев обещают не наказывать за обход блокировки Вконтакте

Пользователей и провайдеров не будут наказывать за пользование инструкцией по обходу блокировки российских сайтов ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, а также других, попавших под санкции.

Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Валентин Петров, сообщает Hromadske TV.

"Если мы уменьшим аудиторию вдвое - это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех. Процедура выполнения санкций еще в разработке, но мы призываем провайдеров не тянуть", - сказал он.

Со своей стороны представитель от Службы безопасности Юлия Лапутина добавила, если Вконтакте изменят адрес, то "мы инициируем внесение изменений в указ".