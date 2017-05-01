Кабмин предложил ввести для шахтеров накопительную пенсионную систему с 2019 года

Кабинет министров Украины предложил ввести для шахтеров накопительную пенсионную систему, начиная с 1 января 2019 года.

Об этом на заседании правительства в среду сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"С 1 января 2019 года мы вводим фактически второй уровень - накопительную систему. Молодым шахтерам до 35 лет будет открыт личный счет в Пенсионном фонде, в него будут насчитываться пенсионные взносы и потом он с него будет получать пенсию", - рассказал глава Кабмина.

Это сделано для того, чтобы шахтеры смогли и дальше выходить на пенсию досрочно.

"Мы подписали соглашения с Федерацией работодателей и Федерацией профсоюзов, что на тяжелых профессиях по списку №1 и списку №2 будет осуществляться доплата работадателем. Это значит, что такие люди смогут выйти на пенсию досрочно без любых препятствий", - сообщил Гройсман.

Какие профессии войдут в этот список и когда накопительная система будет введена для них, премьер не сообщил.

Напомним, сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система: работающие содержат пенсионеров. Вице-премьер Павел Розенко говорил, что в будущем пенсионная реформа будет трехуровневой по формуле 60%-30%-10% (солидарная система, накопительная система, негосударственное пенсионное страхование).