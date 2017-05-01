Жителя Луганщины приговорили к 4 годам тюрьмы за содействие деятельности ЛНР

Старобельский районный суд Луганской области приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы за содействие деятельности террористической организации "Луганская народная республика".

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, расследованием установлено, что в мае 2014 года указанный гражданин мобильной связью информировал боевиков ЛНР о дислокации и маршрутах перемещения военной техники, местонахождении оборонных и фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины на территории Старобельского района. Во время досудебного расследования ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время приговором Старобельского районного суда Луганской области мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и ч. 1 ст. 263 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года", - указано в сообщении.