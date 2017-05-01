» » Зозуля приостанавливает выступления за сборную

Зозуля приостанавливает выступления за сборную

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский футболист Роман Зозуля приостанавливает выступления за сборную Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Я решил приостановить свою карьеру игрока сборной Украины. Я долго к этому шел. Но считаю, что это решение является лучшим на данный момент», – отметил он.

Зозуля подчеркнул, что отдавался команде в каждом матче. «Я всегда готов сражаться как в последний раз. Сейчас я прекрасно понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики. Только сильнейшие и лучшие должны быть в рядах сборной. Это мое личное мнение. Я не хочу быть человеком, который будет занимать место молодого и талантливого игрока. Я хочу быть не только футболистом, который есть в заявке сборной, а частью большой футбольной семьи. Я готов завоевывать место в сборной. Готов каждый матч выкладываться как последний, рвать газон и сердце за нашу страну на всех фронтах игры команды», – заявил футболист.

«Хочется сказать, что я очень благодарен каждому, кто выражает мне доверие и поддерживает в это трудное время. Спасибо, это меня вдохновляет и обязывает двигаться дальше. Обещаю, что я сделаю все, чтобы быть достойным игроком! Когда у меня будет достаточно игровой практики, и тренеры увидят, что я достоин быть игроком сборной, я с гордостью надену футболку с трезубцем на сердце! Но сейчас самое время дать дорогу тем ребятам, которые заслуживают проявить себя! Сейчас я буду всеми мыслями с вами, моя семья! Я не говорю до свидания - я просто хочу снова показать, что являюсь достойным игроком сборной Украины», – подытожил он.

Как известно, в июле 2016 года Зозуля перешел в испанский «Реал Бетис».

31 января 2016 года он на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:20

СБУ разоблачила схему хищения имущества "Укрзализныци" в зоне АТО

Сегодня, 14:58

Кабмин предложил ввести для шахтеров накопительную пенсионную систему с 2019 года

Сегодня, 13:37

Жителя Луганщины приговорили к 4 годам тюрьмы за содействие деятельности ЛНР

Сегодня, 12:59

Зозуля приостанавливает выступления за сборную

Сегодня, 12:26

Более 318 млн грн перечислила Луганская таможня ГФС в январе-апреле текущего года

Сегодня, 11:56

Под Донецком ВСУ провели соревнования танковых экипажей

Сегодня, 10:15

В Макеевке боевики запретили медикам общаться с ОБСЕ

Сегодня, 10:12

На прошлой неделе саперы разминировали 20 га территории в зоне АТО

Сегодня, 09:47

Рада запретила георгиевскую ленту в Украине

Сегодня, 09:42

Штаб АТО заявил об отсутствии у боевиков шансов на прорыв возле Павлополя

Сегодня, 09:08

За сутки в АТО зафиксировали 43 обстрела

Вчера, 18:00

В Счастье сотрудники ГСЧС спасли собаку, застрявшую под железобетонной плитой

Новости Украины:

Сегодня, 15:11

Начато расследование против фигуранта "дела 2 мая", готовившего теракты в Одессе

Сегодня, 14:58

ЕС ждет от Украины объяснений относительно блокирования российских сайтов

Сегодня, 13:58

В Украине 8 млн пенсионеров живут за чертой бедности

Сегодня, 13:38

Замком батальона в Полтаве собирал «дань» с солдат

Сегодня, 12:57

В Минэкологии заявили о проблемах с водоснабжением в трех областях

Сегодня, 12:28

В Краматорске пятеро детей отравились купоросом

Сегодня, 12:23

ЕС и НАТО предложили нестандартные подходы к противодействию агрессии РФ

Сегодня, 11:57

На Закарпатье боец АТО бросил гранату в бар: тяжело ранен мужчина

Сегодня, 10:58

Указ о расширении санкций против РФ вступил в силу

Сегодня, 09:40

Нацкомиссия обещает штрафовать провайдеров, не заблокировавших российские сайты

Сегодня, 09:07

Пограничники задержали контрабандистов-«водолазов»

Вчера, 18:00

Украинская "Мотор Сич" планирует построить завод в Китае

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 