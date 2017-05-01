Верховная Рада запретила георгиевскую ленту в Украине.

За соответствующий законопроект №2987 проголосовали 238 народных депутатов.

По решению парламента, в Кодекс об административных правонарушениях вводится статья 173-3 под названием "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты".

За публичную демонстрацию или ношение ленты предусмотрено наказание в виде 50-150 необлагаемых минимумов (850-2550 гривен). В случае повторного проступка в течение одного года - от 150 до 300 необлагаемых минимумов (2550-5100 гривен) и административный арест на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту, который внесен нардепом Антоном Геращенко из "Народного фронта", говорится, что георгиевская лента в Украине стала "символом российской оккупации и агрессии".

С 2014 году ее использовали "самооборона Крыма" и пророссийские сепаратисты на Донбассе.

"Публичное использование георгиевской (гвардейской) ленты в пропагандистских целях несет общественную опасность, имеет провокационный характер, а потому должно быть отнесено к правонарушениям. Таким образом, сегодня есть необходимость установить административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты", - сказано в записке