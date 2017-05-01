На прошлой неделе саперы разминировали 20 га территории в зоне АТО

Саперы в зоне АТО на прошлой неделе разминировали 20 га территории.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк во время брифинга во вторник, 16 мая, пишет РБК-Украина.

По ее словам, в ходе разминирования был обезврежен 141 боеприпас.

"За прошлую неделю, саперы, которые несут службу в зоне антитеррористической операции, уже очистили от мин 20 га местности и обезвредили 141 взрывоопасный предмет", - сказала Гаврилюк. Он также сообщила, что с начала операции обезврежено 150,5 тыс. минно-взрывных устройств и разминировано 3 тыс. га территории.