Руководитель ГО Права Справа Дмитрий Снегирев рассказал о задержании сотрудниками полиции в Борисполе и уголовном деле которое считает провокацией.

Накануне Дня Конституции на сайте Главного управления Национальной полиции Киевской области была обнародована информация с претенциозным названием "В аэропорту" Борисполь "полиция Киевщины задержала вора".

При этом, как заявляет Дмитрий Снегирев, в этой публикации прямым текстом указывались имя и фамилия: "Дмитрий Снегирев обосновано подозревался в завладении чужим имуществом еще в 2018 году. Он похитил кошелек с деньгами и мобильный телефон у одного из пассажиров аэропорта "Борисполь", когда тот проходил контроль в помещение терминала "D".

Дмитрий уверен, это сообщение нарушило статью 296 Гражданского кодекса Украины "Право на использование имени", в которой, в частности, говорится: "Имя физического лица, которое задержано, подозревается или обвиняется в совершении преступления, или лица, совершившего административное правонарушение, может быть использовано (обнародовано) лишь в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него или вынесения постановления по делу об административном правонарушении и в других случаях, предусмотренных законом".

По мнению Дмитрия все это дело - не что иное, как провокация.

В наручниках Снегирев оказался через три дня после своего обращения к президенту Украины Зеленскому о назначении на должность председателя Луганской облгосадминистрации ректора Луганского университета внутренних дел Комарницкого, который, в нарушение Закона о милиции, был с 2010 года депутатом Луганского областного совета от Партии регионов и по информации СМИ, вместе со своей фракцией в 2014 году голосовал за антиукраинские заявления и решения этого представительного органа.