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В Станице Луганской нет денег для ремонта разрушенной дороги в Петропавловке

Сегодня, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать
В связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан проживающих в с. Петропавловка и с. Войтово относительно неудовлетворительного состояния дороги от села Войтово до пгт. Петропавловка на которой почти уничтожено дорожное покрытие и не проводится ремонт сообщаем: к сожалению средств необходимых для полноценного восстановления дорожного полотна данного участка дороги в Управлении развития и содержания сети автомобильных дорог (по информации руководства) нет. Поэтому, по инициативе председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Юрия Золкина, проведено переговоры с руководством Управления развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской области. По результатам которых, даже при отсутствии средств на ремонт данной категории дорог (которые требуют немедленного вмешательства) достигнута договоренность о том, что райавтодор привлечет грейдер КП "Теплосервис" и проведет грейдирование данного участка дороги для обеспечения движения автомобильного транспорта. По информации Станично-Луганского райавтодора данные работы уже начались.
Дополнительно сообщаем, что работники райавтодора должны провести обследование других дорог, по которым в настоящее время курсируют школьные автобусы, которые осуществляют подвоз детей в учебные заведения.

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