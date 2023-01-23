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В Одесі знову відкрилися заклади McDonald’s

Вчера, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

З 28 березня McDonald’s в Україні відновлює роботу п’яти ресторанів у місті Одеса. Таким чином компанія продовжує розширювати географію роботи, щоби підтримувати місцеві громади в Україні та відповідати на численні запити українців про повернення улюблених страв.

Ресторани McDonald’s в Одесі запрацюють за адресами:

  • вул. Пантелеймонівська, 17-б;
  • вул. Дерибасівська, 23/1;
  • пл. Незалежності, 1;
  • вул. Черняховського, 1-б;
  • вул. Краснова, 14а. 

В одеських ресторанах так само, як і в решті закладів McDonald’s в Україні, будуть діяти розширені правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби всі могли пройти в укриття. Водночас компанія передбачає підвищений попит у перші дні з відкриття закладів в Одесі, адже після тривалої перерви містяни хочуть якнайскоріше поласувати улюбленими стравами. Тож спершу зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, аби уникнути скупчень людей, а команди могли краще відпрацювати процедури з евакуації.

На початку квітня плануються відкриття ще кількох закладів в Одесі. McDonald’s в Україні на офіційних сторінках компанії у соцмережах повідомить про дати відкриттів. Зробити замовлення можна буде в залі ресторану, через експрес-вікна або на МакДрайві.

За аналогією до відновлення роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року, у ресторанах буде представлене скорочене меню, до якого увійдуть основі страви McDonald’s. Розширення меню буде відбуватися разом з відновленням ланцюгів постачання і нарощення обсягів складів.

Із перших днів відкриття в Одесі у мобільному застосунку McDonald’s діятимуть ваучери, якими клієнти можуть скористатися для отримання вигідних пропозицій.

Слідом за півднем McDonald’s планує відкриття ресторанів і на сході України. Зокрема, вже наприкінці квітня очікується відкриття ресторанів у м. Дніпрі.


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