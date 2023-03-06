В Луцьку для дівчинки з Криму терміново потрібна кров

Волонтери просять небайдужих людей Волинської області та Луцька здати кров для лікування дівчинки з Криму.

Терміново потрібна кров для чотирирічної Аріни Сидоренко 0(І) Rh+.

Здати кров можна в Луцьку за адресою: пр.Волі, 47 (з 8:00 до 13:00)

У дитини діагностовано гостру лімфобласну лейкемію, яка потребує довготривалого та дороговартісного лікування, яке вже розпочато: дівчинка отримала перший курс хіміотерапії. Проте наразі стан дитини погіршився: її переведено до реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

Своєчасне переливання та продовження терапії – шанс на подальше життя.

На жаль власний фінансовий ресурс родини двічі переселенців спочатку з Криму, а тепер з Херсону – вичерпано.

Ми просимо долучитися до донорства та по можливості фінансово допомогти родині: не випита нами філіжанка кави сьогодні стане для Аріни можливістю відкрити оченята завтра.