Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

В результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг. Военные уточняют, что из-за повреждения, дальнейшее использование в пс аэропорта - невозможно. Детали очередного нападения РФ на Одессу уточняются.

Напомним, как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, в Черном море РФ сосредоточила около 20 ракет "Калибр".

Начальник Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко сообщил детали о сегодняшней ракетной атаке. В частности, он отметил, что огонь по аэропорту Одессы велся с территории Крыма БРК "Бастион".

Пострадавших в результате обстрелов нет.