Российские корабли обстреляли утром Одессу - повреждено несколько домов

Утром 21 марта российская армия обстреляла Одессу из корабельной артиллерии. Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, обошлось без жертв.

По его словам в результате утреннего российского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе.

«Это жилые дома, где живут мирные люди. Пусть это знают одурманенные россияне, которым руководство их страны рассказывает, что ничего подобного здесь нет. Что касается нас, то мы не оставим Одессу и будем бороться за наш город!» – заявил мэр города Геннадий Труханов.

Российские военные корабли находятся в районе Одессы, периодически угрожая обстрелами или высадкой десанта.

Один из новых кораблей российского флота был уже потоплен украинскими защитниками.