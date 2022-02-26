В Киеве и области усиливают комендантский час с 21 марта

С сегодняшнего дня, 21 марта, с 20:00 и до 07:00 часов 23 марта в Киеве и области усилят комендантский час. Передвигаться по городу без спецпропусков запрещено. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении.

«Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7 часов утра 23 марта. То есть – до послезавтра.

Магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам. Соблюдаем правила военного положения. Верим в наши вооруженные силы! Итого выстоим! Слава Украине!" – подчеркнул Виталий Кличко.