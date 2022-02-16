Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

С начала атаки России на Украину, с 24 февраля, в Киеве погибли 14 военных и бойцов терробороны и 6 гражданских лиц. Ранены 71 человек, из них — 25 гражданских. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении.

«Ситуация в столице — сложная и напряженная. Враг в город не прорвался. Но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и тербороны обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. А с утра, как вы знаете, в жилой дом по ул. Лобановского попала ракета. Разрушение в доме — с 17 по 21 этажи.

Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в городах и селах нашего государства, — сказал Кличко. — Россия убивает украинцев. В Киеве с начала атаки на Украину погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе один ребенок.

И 14 военных и бойцов терробоны. Ранены 71 человек. Из них 25 гражданских. В частности, трое детей. Россия также уничтожает инфраструктуру наших городов.

Это — варварство и дикость! Россия уничтожает наше право определять судьбу и будущее нашей страны и наших детей! Мы обороняемся! Вооруженные силы героически защищают нашу землю. Будет сложно. Но мы должны устоять!» — подчеркнул Виталий Кличко.