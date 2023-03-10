Почему маринованный имбирь имеет розовый цвет

Те, кто давно знаком с японской кухней, знают, что лучше всего вкус роллов и суши раскрывает маринованный имбирь. Он используется как «нейтрализатор», то есть освежает рецепторы и помогает оценить вкусовую палитру каждой новой порции. Причем в классическом рецепте используют только тонкие ломтики молодого имбиря. У них даже есть свое название — «Гари». О том, как приготовить и подавать приправу, вы узнаете в представленной статье. Попробовать ее можно, заказав классические или веганские роллы https://rocosushi.com/ru/menu/vegan-rolly в ресторанах ROCO Sushi.

Преимущество молодого имбиря для суши

К суши и роллам подают приправу, которая готовится из корня молодого имбиря. Среди его преимуществ выделяют:

мясистую консистенцию;

нежный вкус;

тонкую кожицу.

В Японии сезон сбора урожая приходится на начало лета. В это время производители закупают молодой имбирь сразу большими партиями. В нем содержатся ингредиенты, которые естественным путем окрашивают его в нежно-розовый цвет. Если замариновать его в рисовом уксусе с добавлением небольшого количества сахара, он приобретет вкус, который стал «визитной карточкой» суши и роллов.

На прилавках магазинов чаще встречается приправа, у которой розовый цвет является результатам искусственного окрашивания. Профессиональные повара используют маринованный имбирь, в составе которого отсутствуют красители. Его характерная окраска является следствием естественных процессов, происходящих в тканях корня. Убедиться в этом можно, посетив рестораны ROCO Sushi, в которых работает открытая кухня.

Зачем подавать «Гари» к суши и роллам

В японских ресторанах роллы и суши всегда подают с соевым соусом, васаби и имбирем. Соус смягчает рис, васаби — дезинфицирует сырую рыбу и морепродукты. Маринованный имбирь же в первую очередь усиливает вкус еды. Он способен очищать рецепторы и подготавливать их к дегустации новой порции. Это дает гурману возможность насладиться каждым ингредиентом по отдельности.

Маринованный имбирь также входит в рецепты некоторых салатов, мясных блюд и даже десертов. Он придает им свежести и немного остроты.

Как приготовить «Гари»

Важный этап приготовления приправы — выбор ингредиента. Для этого нужен только молодой корень имбиря, который можно узнать по розовому кончику. Именно он наделяет приправу узнаваемым нежно-розовым цветом и характерным вкусом. Если использовать другую основу, она получится белой или кремовой.

Пошаговый рецепт приготовления «Гари»

Чтобы замариновать имбирь, не нужно быть профессиональным суши-мастером или работать в азиатском ресторане. Достаточно иметь под рукой следующие ингредиенты;

корень молодого имбиря — 100 г;

соль (предпочтительно морская) — 5 г (половина чайной ложки);

рисовый уксус — 100 мл (неполная половина стакана);

сахар — 40 г (четыре столовой ложки).

Первым делом подготавливают имбирь. Для этого нужно тщательно промыть корень, а затем пальцем или чайной ложкой очистить его от кожицы, пятен и прочих дефектов. Как правило, на этом этапе никаких проблем не возникает, так как продукт имеет нежную консистенцию и довольно быстро очищается. После того как кожица удалена, корень следует нарезать тонкими полосками, засыпать солью и оставить мариноваться примерно на 5 мин.

Спустя 5 мин необходимо вскипятить воду, а затем бросить в нее имбирь и варить 1–3 мин. Если варить 1 мин, приправа получится острой, если 3 мин — более нежной. После варки воду нужно слить, а кусочки имбирного корня выложить в плоскую емкость в один слой. Когда жидкость стечет, их следует переложить в стерилизованную банку. Далее следует:

Влить в небольшую кастрюлю уксус, сахар и соль. Прокипятить раствор в течение 1 мин, пока он не перестанет издавать характерный уксусный запах. Выключить огонь и остудить жидкость. Охлажденный раствор перелить в стерилизованную банку с имбирным корнем.

После того как имбирь остынет, его нужно мариновать в холодильнике в течение одних суток. Как только он окрасится в розовый цвет, его можно подавать к столу. Хранить приправу лучше в герметичной емкости.