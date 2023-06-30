Яким може бути теракт на ЗАЕС і що треба знати населенню

Напруження навколо Запорізької атомної електростанції зростає. З кожним новим повідомленням про успіх ЗСУ на Запорізькому напрямку вірогідність здійснення росіянами терористичного акту збільшується, що викликає появу у медіа нових хвиль коментарів. Які з них заслуговують на увагу і що може трапитись на станції найближчим часом? Відповіді на ці та інші питання під час пресконференції в Українському кризовому медіа-центрі надала відома незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Ось її головні тези.

Як світ дізнається, що відбувся теракт?

Звідкіля Буданов знає, що там відбувається, як ви думаєте? Я переконана, що в нього перевірена інформація. По-перше, в Енергодарі є партизани. По-друге, персонал, який має канали комунікації. По-третє, у Нікополі є пункти, де можна все побачити.

Що можуть зробити росіяни

Підривати реактори вони не будуть. Можуть використати інші технічні заходи для спричинення важкої аварії з розплавленням активної зони. Наприклад, зробити щось з водопостачанням. І не тільки підривати ставок-охолоджувач чи бризкальні басейни. Є трубопроводи, паропроводи.

Перше, це підрив шандури в ставку-охолоджувачу. Пару тижнів тому окупанти знайшли обломок американського снаряду в басейнах. Це йде підготовка. Вчора бачила повідомлення персоналу станції про те, що їх готують до бомбардування хаймерсами басейнів-розбризгувачів.

Крім того, вони тягнуть лінію електропередачі від російської об’єднаної енергосистеми у Краснодарському краї. Про це і Гроссі пише – треба резервна лінія. І коли вони приєднають цю лінію до контрольно-розподільчого пристрою Запорізької ТЕС, отримають додатковий важіль впливу на безпеку. Не можна, щоб це відбулось.

Порівняння із Чорнобилем і Фукусімою

В Чорнобилі іншого типу реактор. Він не мав корпусу. Там використовувався графіт. Тут є корпус, гермооболонка. Є пристрої, які впроваджені після уроків Фукусіми. Тобто наслідки аварії будуть інші. Сподіваємось, що після виходу росіян зі станції встигнемо попередити розвиток важкої аварії.

До того ж, у Чорнобилі був не ядерний, а паровий вибух. В результаті паливо разом з графітом потрапило на великі відстані, і це було дуже радіоактивним. Зараз мова йде про летучі радіонукліди. Проте основна маса залишиться в реакторі. Є така ймовірність, що може бути уражене дно. В такому випадку буде важче.

Що стосується Фукусіми, то там внаслідок втрати охолоджуючої води через цунамі паливо почало розплавлятись. Це був водневий вибух, який виніс радіоактивність. Там іншого типу реактор, однак, за механізмами схожий.

Про експертів і хайпожерів

Я не універсальний експерт. Те, що стосується моделювання розповсюдження радіонуклідів, я рекомендую звернутись до професора Івана Ковальця, який працює в Інституті математичних машин та систем, а також Марка Залізняка, який також представляє цю установу, однак, зараз працює у Фукусімі.

Радіаційна безпека частково є сферою відповідальності Держатомрегулювання, при якому є експертна установа – Державний науково-технічний центр з ядерної і радіаційної безпеки. Там є фахові експерти, які можуть це коментувати. Той же Дмитро Гуменюк.

Є експерти, які працювали на АЕС – Михайло Шустер або Олег Дудар, який керував експлуатаційним підрозділом і виїхав з Енергодару у серпні 2022 року.

Але є і багато хайпожерів. Один з них – доктор Комаровський.

Що має зараз робити Україна як держава, МАГАТЕ, ООН щоб запобігти тому, що задумали окупанти.

На жаль, спостерігаючи бездіяльність усіх міжнародних структур протягом повномасштабної війни, я залишаюсь песимістом. На мою думку, нам треба розраховувати тільки на себе.

Останній візит Гроссі, його брифінг на ЗАЕС і та інформація, яку я маю, дозволяє мені говорити, що він грає на боці РФ, розповсюджує на сайті організації її наративи.

Я вважаю, що місія МАГАТЕ закінчилася, і для того, щоб у подальшому не стати заручниками, їм буде краще виїхати зі станції.

Моделювання сценаріїв

При найгіршому сценарію, якщо всі енергоблоки знаходяться у холодному зупині, зона евакуації розшириться на 20 кілометрів навколо станції. У випадку, якщо п’ятий енергоблок швидко виведуть на мінімально контрольовану потужність, склад викидів радіонуклідів буде іншим.

В минулому році в залежності від погодних умов на конкретний день, опадів, температури, швидкості вітру та інших факторів періодично моделювались сценарії. За одним з них, при західному вітрі у зону небезпеки потрапив би Донбас і Краснодарський край. Якщо б додались опади, то сільськогосподарські землі на цих територіях не можна було б використовувати 300 років.

Пропоную орієнтуватися на офіційні рекомендації міністерства охорони здоров’я і методичні вказівки, які є на сайті відомства. Там вказаний алгоритм дій для населення. На це треба орієнтуватися, а не на міфи про йодні сіточки і червоне вино. Профілактики як такої немає, оскільки треба розуміти, який склад радіонуклідів.