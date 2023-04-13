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Луганська «Зоря» із скандалом виборола бронзу української Премьер-лиги 2023

Вчера, 07:35 citynews.net.ua | Напечатать

Зігравши в 29-му турі проти «Олександрії», луганська «Зоря» забезпечила собі третю сходинку в чемпіонаті, за підсумками сезону 2022/2023 року.

Але луганська команда в останньому турі сезону-2022/23 мала шанс вперше в історії Чемпіонату України піднятися на другу сходинку, але для цього потрібна була не лише власна перемога над «Минаєм» (у підсумку — 3:0), але й втрата очок з боку «Дніпра-1». Дніпряни такого подарунка луганчанам не зробили, і «Зоря» залишилася на третій позиції. Це четвертий бронзовий сезон в історії клубу.

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Зоря», протягом сезону клуб демонстрував, що навіть у таких складних умовах можна грати, демонструвати високий рівень футболу та перемагати.

Дякуємо ЗСУ, керівництву клубу, тренерському штабу, гравцям, персоналу та вболівальникам за ще одну прекрасну історичну мить в нашій «чорно-білій» історії.

Але у 30-му турі стався скандал, який у випадку програшу дніпрян міг коштувати другого місця луганській команді. 

Під час гри з "Мінаєм" Дмитро Мишньов вийшов на поле на 76-ій хвилині, хоча в заявці футболіст не фігурував. Його не було в паперових протоколах, які отримали офіційні особи перед та в ході матчу у Минаї, його не було й на сайті УПЛ.

Уже згодом Мишньов з'явився в заявці "Зорі" на сайті організації, але разом з тим з'явилася й примітка від УПЛ, що футболіст не був внесений до рапорту арбітра.

Керівництво луганського клубу пояснило вихід Мишньова технічною помилкою:

«Футбольний клуб «Зоря» протягом сезону наполегливо йшов до своєї мети - поборотися за найвищі місця в чемпіонати та здобути в рік сторіччя історичне місце, яке дасть команді право грати в Лізі Чемпіонів. Всі, хто дивився гру з «Минаєм»,  бачили, що команда робила все для цього, впевнено перемогла та віддала всі сили на поле задля результату.
І всі, хто дивився матч сьогодні, бачили це. Але через прикру технічну помилку, про яку ми дізналися від делегата матчу вже після гри, на поле вийшов Дмитро Мишньов, якого, як виявилося, не було в протоколі. Футбольний клуб «Зоря» хоче припинити всі можливі домисли стосовно цього та відверто заявити, що ця безглузда ситуація трапилася тільки через прикру технічну помилку. Вибачаємося перед вболівальниками та продовжуємо свій впевнений шлях до нових висот» - повідомив офіційний сайт клубу.

Як би то ні було, але чемпіонат вже закінчено й будь-яке рішення не змінить турнирної таблиці.  

 


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