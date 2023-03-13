Армія РФ намагалася атакувати позиції ЗСУ в Луганський області

1 травня російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Cпірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаудару по Авдіївці. Обстріляв Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.