» » Армія РФ намагалася атакувати позиції ЗСУ в Луганський області

Армія РФ намагалася атакувати позиції ЗСУ в Луганський області

Вчера, 07:02 citynews.net.ua | Напечатать

1 травня російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Cпірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаудару по Авдіївці. Обстріляв Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 07:21

Погрожуючи виселенням російські загарбники примусово паспортизують жителів Херсонської області

Сегодня, 07:09

2 травня російська армія завдала 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснила 63 обстріли населених пунктів

Вчера, 07:02

Армія РФ намагалася атакувати позиції ЗСУ в Луганський області

1-05-2023, 10:00

Російські загарбники привезли в Луганськ нових кримінальників для "Вагнера"

1-05-2023, 09:00

Наталя Олійник з Попасної встановила новий європейський рекорд у парапауерліфтингу

1-05-2023, 07:40

Укрпошта закликає міжнародну спільноту не визнавати російські поштові марки з тимчасово окупованими українськими територіями

1-05-2023, 07:03

В Луганській області російські загарбники обстріляли з артилерії селища Невське, Діброву і Білогорівку

1-05-2023, 06:59

1 травня в Україні висока вірогідність ракетних ударів з боку російських вояк

25-04-2023, 18:24

Українські військові за допомогою артилерії «зачищають» берег Дніпра від російських окупантів

25-04-2023, 06:15

Стати найріднішим для дитини: методистка з Луганська отримала сертифікат тренера і готуватиме прийомних батьків і батьків-вихователів

25-04-2023, 06:11

В районі Бахмута та Мар'їнкі українські військові відбили 43 атаки за добу

24-04-2023, 08:08

Війська РФ намагалися захопити траси на Часів Яр та Костянтинівку щоб відрізати українську армію від постачання

Новости Украины:

Сегодня, 07:30

Вночі російські окупанти атакували Київ, Запоріжжя та Дніпро

Сегодня, 07:21

Погрожуючи виселенням російські загарбники примусово паспортизують жителів Херсонської області

1-05-2023, 07:31

Повітряна атака Києва - ППО знищила всі російські ракети та дрони

19-04-2023, 19:45

В 2023 году одеські пляжі будуть зачинені для відпочинку

19-04-2023, 06:39

Росіяни атакували Одеську область «Шахедами»

13-04-2023, 08:30

«Укрнафта» розпочинає спільну розробку родовищ з «Укргазвидобуванням»

10-04-2023, 14:13

В Україну повернули 24 дитини, що були викрадені росіянами з Херсонської області

28-03-2023, 11:46

В Одесі знову відкрилися заклади McDonald’s

22-03-2023, 10:03

Росія завдала ракетного удару з винищувачів Су-35 по Одесі

22-03-2023, 09:51

В Києві скортять комендантську годину з 26 березня

20-03-2023, 13:40

В Новій Каховці ліквідували організатора катівень для українських громадян

13-03-2023, 11:33

Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 