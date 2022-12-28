Королівська, Солод та Волошин позбулися мандатів народних депутатів

Королівська, Солод та Волошин позбулися мандатів народних депутатівВчера, 13:36
Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода
Як повідомив представник фракції "Голос" Ярослав Железняк, з а позбавлення мандату народної депутатки Наталії Королевської проголосувало 332 нардепи.
За припинення повноважень нардепа Юрія Солода проголосували 325 депутатів, Олега Волошина - 330
Зараз у Верховній раді України залишилося 405 народних депутатів.