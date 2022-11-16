В Україні створена спільна банківська мережа POWER BANKING, яка працюватиме навіть в умовах блекауту

Національний банк разом з усіма системно важливими банками України понад місяць працювали над розробленням рішення, яке стане спільною відповіддю викликам, що принесли масовані ракетні обстріли.

Банки повинні бути частиною проєкту української влади із забезпечення незламності та безперервності функціонування критично важливих сервісів в умовах енергетичного терору, а саме безперервності надання банківських послуг.

За ініціативи Національного банку всі системно важливі банки об’єдналися для створення спільної банківської мережі – POWER BANKING.

Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

«Це виклик для всієї країни, для кожного з нас. За дорученням Президента, уряд та місцеві адміністрації реалізовують проєкт підтримки наших людей, створивши мережу «пунктів незламності». Зі свого боку, банки боронять фінансовий фронт і їхня задача –забезпечити безперервність надання банківських послуг. Спільна банківська мережа – це унікальний проєкт та приклад консолідації й партнерства банків України. Адже вони погодились обрати не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб ми разом ефективно протистояли викликам війни», – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

На сьогодні мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків).

В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій вебсторінці Національного банку, де можна знайти детальнішу інформацію про мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання: https://power.bank.gov.ua.