Семеро ієрархів московської церкви УПЦ МП потрапили під санкції РНБО

Після обшуків в церквах та монастирях що належать до московського патріархату в Україні були знайдено пропагандистські матеріали. гроші та російські паспорти.

По даним, отриманим в ході слідчих дій та засідання РНБО, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 грудня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Нові санкції застосовані до таких осіб:

митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;

митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;

настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;

митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич;

митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;

архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.