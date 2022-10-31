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Семеро ієрархів московської церкви УПЦ МП потрапили під санкції РНБО

Вчера, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Після обшуків в церквах та монастирях що належать до московського патріархату в Україні були знайдено пропагандистські матеріали. гроші та російські паспорти.

По даним, отриманим в ході слідчих дій та засідання РНБО, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 грудня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Нові санкції застосовані до таких осіб:

  • митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
  • митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
  • настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
  • митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич;
  • митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;
  • архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.


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