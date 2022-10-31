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Червоний Хрест отримав доступ до українських військовополонених на окупованих РФ теріторіях

Вчера, 14:56 citynews.net.ua | Напечатать

Протягом останніх тижнів представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) відвідали  військовополонених, які утримуються Росією та Україною, що дозволило делегатам перевірити стан їхнього здоров'я та лікування, а також поділитися довгоочікуваними новинами з їхніми сім'ями.

Про це повідомила пресслужба комітету.

Раніше російська окупаційна адміністрація на захоплених територіях Луганської та Донецької областей перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених. Водночас Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій.

Команди Червоного Хреста змогли надати полоненим такі речі, як книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.
"Ці візити є важливим кроком вперед у збереженні людяності в умовах жорстокості міжнародного збройного конфлікту, - сказала Президент МКЧХ Мір'яна Споляріч.

"Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і переконатися, що їхні сім'ї отримують останні новини. Я сподіваюся, що ці візити приведуть до більш регулярного доступу до всіх військовополонених".

Минулого тижня МКЧХ здійснив один дводенний візит до українських військовополонених, ще один відбудеться цього тижня. У цей же період були здійснені візити до російських військовополонених, а до кінця місяця заплановано ще більше візитів.
Команди МКЧХ зв'язуються з сім'ями військовополонених, щоб поділитися новинами від їхніх близьких. Більшість повідомлень - це короткі записки з любов'ю та особистими новинами. Деякі просять членів сім'ї не хвилюватися. Інші просять про сигарети, шкарпетки та солодощі. Всі ці повідомлення є рятівним кругом для згорьованих рідних.

"Родинам: Я хочу, щоб ви знали, що ваші близькі є нашим головним пріоритетом, і ми не заспокоїмося, поки не побачимо всіх військовополонених", - сказав Президент Сполярич.

Важливо нагадати, що усі військовополонені мають право на регулярні візити делегатів МКЧХ відповідно до Третьої Женевської конвенції. Хоча нещодавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути наданий безперешкодний доступ до всіх військовополонених неодноразово і наодинці, де б вони не утримувалися.



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