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AliExpress відновлює доставку в Україну

Сегодня, 13:13 citynews.net.ua | Напечатать

Відтепер українці зможуть знову купувати товари з Китаю на найпопулярнішому в світі маркетплейсі AliExpress. Доставка в Україну Укрпоштою доступна вже з 15 червня. Наразі доставка замовлень можлива в 14 областей: Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку. Доставка в інші області буде поступово додаватись, слідкуйте за оновленнями.

Нагадаємо, до війни українці замовляли з AliExpress більше 30 млн посилок протягом року. Всі замовлення, які доставляються Укрпоштою, можна відстежити. Це означає, що навіть відправлення з типом доставки Cainiao Super Economy з безкоштовною доставкою будуть відслідковуватися в особистому кабінеті і додатку AliExpress та на сайті Укрпошти. Укрпошта також обслуговує такі канали доставки з AliExpress, як Cainiao Super Economy, AliExpress Saver Shipping, AliExpress Standard та інші. Доставка замовлень з AliExpress буде здійснюватися з Китаю чартерними рейсами транзитом через Пошту Латвії, а звідти в Україну.

Нагадаємо, китайський маркетплейс скасував з початку війни доставку в Україну.

Довідково: AliExpress - міжнародна платформа, що входить в групу компаній Alibaba. AliExpress безпосередньо з'єднує підприємців з Європи, Туреччини та Китаю з покупцями по всьому світу. За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress в 2020 році Україна увійшла в ТОП-10 країн світу. В 2019 році український ринок став другим за темпом приросту кількості замовлених товарів.


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