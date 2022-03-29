Витяг про місце проживання в Україні відтепер можна отримати в «Дії»Сегодня, 11:38
Оформити шлюб, стати на військовий облік — для всього цього необхідно мати документ, який підтверджує ваше місце проживання.
Із 1 грудня 2021 року для власників паспортів-книжечок та ID-карток таким підтвердженням є витяг з реєстру територіальної громади.
Раніше по нього треба було ходити до відповідних органів реєстрації та відстоювати черги. Тепер замість паперової довідки — електронний витяг, а замість відвідування держустанов — портал «Дія».
Як отримати витяг про місце проживання на порталі «Дія»:
- авторизуйтеся на порталі «Дія»:
- оберіть послугу «Витяг про місце проживання»: https://diia.gov.ua/.../vityag-z-reyestru-teritorialnoyi...
- натисніть «Отримати витяг».
Покрокову інструкцію дивіться у відеоролику:
Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному для вас носії, щоб мати завжди під рукою.