Витяг про місце проживання в Україні відтепер можна отримати в «Дії»

Оформити шлюб, стати на військовий облік — для всього цього необхідно мати документ, який підтверджує ваше місце проживання.

Із 1 грудня 2021 року для власників паспортів-книжечок та ID-карток таким підтвердженням є витяг з реєстру територіальної громади.

Раніше по нього треба було ходити до відповідних органів реєстрації та відстоювати черги. Тепер замість паперової довідки — електронний витяг, а замість відвідування держустанов — портал «Дія».

Як отримати витяг про місце проживання на порталі «Дія»:

авторизуйтеся на порталі «Дія»:

оберіть послугу «Витяг про місце проживання»: https://diia.gov.ua/.../vityag-z-reyestru-teritorialnoyi...

натисніть «Отримати витяг».

Покрокову інструкцію дивіться у відеоролику:

Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному для вас носії, щоб мати завжди під рукою.