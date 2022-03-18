В Лисичанске убили полицейского и отобрали автомат

В Луганской области во время оперативных мероприятий в Лисичанске убит сотрудник полиции, еще двое - ранены.

18 апреля в Лисичанске во время изъятия представителями территориальной обороны совместно с сотрудниками полиции в Луганской области гранаты у гражданина Украины 1980 года рождения, последний бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.

В результате смертельное ранение получил оперуполномоченный Северодонецкого районного управления полиции.

Еще двое полицейских ранены. У одного – множественные осколочные повреждения левой руки, у второго – огнестрельное осколочное ранение лица.

Преступнику удалось скрыться с оружием.