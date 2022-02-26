В Лисичанске тяжело ранены двое детей - медики пытаются спасти жизнь 2-летней девочки и ее брату

В Луганской области россияне во время артиллерийского обстрела ранили семью, двое детей в тяжелом состоянии.

В результате артиллерийского удара по Лисичанску, который российские военные нанесли около 10:00, была ранена семья из четырех челоек.

«Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Гораздо более трудная ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице. У дочери 2020 года рождения - огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков.

У ее братика 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения по размножению обеих стоп и обеих голеней. С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей.

В эти минуты медики борются за их жизнь», - сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.