РФ подтвердила гибель своего флагманского корабля «Москва» в Черном море

Минобороны РФ сообщило о гибели флагманского крейсера «Москва», который затонул при буксировке во время шторма в Черном море

Крейсер «Москва», получивший накануне повреждения корпуса в результате пожара и детонации боекомплекта ракет и снарядов, затонул при буксировке в порт назначения, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, корабль потерял остойчивость в условиях штормового волнения моря.

Как мы сообщали вчера, украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» был поражен флагманский ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота РФ, участвоваший в нападении на Украину.

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!

Ракеты «Нептун» стоящие на страже Черного моря нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения» — сообщил Марченко.

На помощь тонущей «Москве». на которой произошла детонация боекомплекта, пришли 4 российских технических судна, но шторм в Черном море не дал возможности оказать поддержку кораблю.

По имеющейся информации «Москва» исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно происходит спасательная операция. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.