Украинские ракеты поразили флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва»

Украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» поражен ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота РФ.

Первым эту информацию сообщил известный украинский волонтер Серж Марсо, чуть позже — глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!»

Ракеты «Нептун» стоящие на страже Черного моря нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения» — сообщил Марченко.

На помощь «Москве», пришли 4 российских технических судна, но шторм в Черном море не дает возможности оказать поддержку кораблю.

«По имеющейся информации «Москва» исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно происходит спасательная операция. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный».

Советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину также сообщил о «вспышке на российском корабле». Арестович предположил, что причиной этого могло быть нарушение правил безопасности россиянами.

Р-360 «Нептун» – украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском конструкторском бюро «Луч» в 2014-2020 годах. В 2020 году береговой комплекс РК-360МЦ «Нептун» на основе ракеты принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет боевую часть массой 150 кг. Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах – несколько метров над уровнем моря. Ракета может маневрировать во время полета, дальность которого – до 280 км.