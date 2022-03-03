» » Украинские ракеты поразили флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва»

Украинские ракеты поразили флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва»

Вчера, 23:39 citynews.net.ua | Напечатать

Украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» поражен ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота РФ.

Первым эту информацию сообщил известный украинский волонтер Серж Марсо, чуть позже — глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!»

Ракеты «Нептун» стоящие на страже Черного моря нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения» — сообщил Марченко.

На помощь «Москве», пришли 4 российских технических судна, но шторм в Черном море не дает возможности оказать поддержку кораблю.

«По имеющейся информации «Москва» исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно происходит спасательная операция. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный».

Советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину также сообщил о «вспышке на российском корабле». Арестович предположил, что причиной этого могло быть нарушение правил безопасности россиянами.

Р-360 «Нептун» – украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском конструкторском бюро «Луч» в 2014-2020 годах. В 2020 году береговой комплекс РК-360МЦ «Нептун» на основе ракеты принят на вооружение Вооруженных сил Украины.
Ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет боевую часть массой 150 кг. Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах – несколько метров над уровнем моря. Ракета может маневрировать во время полета, дальность которого – до 280 км.



Теги: Русский корабль иди нах

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:55

Что делать во время войны родителям выпускников из Луганской области, чтобы дети могли закончить обучение

Вчера, 23:39

Украинские ракеты поразили флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва»

12-04-2022, 21:34

В Украине задержали Виктора Медведчука

12-04-2022, 14:36

Волонтерам удалось вывезти из-под обстрела 115 жителей Лисичанска и 107 из Кременной

12-04-2022, 14:24

Укрпочта выпустила миллион почтовых марок «Русский военный корабель, иди…!»

12-04-2022, 09:56

Луганская область: Северодонецк и Горское без света, воды и газа, за ночь разрушены 12 домов

12-04-2022, 09:47

В Северодонецке российские боевики уничтожили центр гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек

10-04-2022, 19:00

Умерла легендарная луганская тренерка Римма Старостина

10-04-2022, 18:39

Окупанти активізуються на Луганщині – ЗСУ вдало контратакують

8-04-2022, 13:27

С 9 апреля Новая почта останавливает работу отделений в Донецкой области

8-04-2022, 12:53

Военное преступление РФ: 40 погибших и более 100 раненых гражданских лиц от ракеты на Краматорском вокзале

8-04-2022, 09:49

Буратіно і термобарична зброя - окупанти готуються штурмувати Попасне на Луганщині.

Новости Украины:

Вчера, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

Вчера, 14:08

Как правильно выбрать компанию для переезда?

12-04-2022, 13:56

Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

21-03-2022, 13:04

В Киеве и области усиливают комендантский час с 21 марта

21-03-2022, 12:46

Российские корабли обстреляли утром Одессу - повреждено несколько домов

19-03-2022, 09:18

Укрпошта доставила в Україну гуманітарну допомогу від США на $2 млн

18-03-2022, 14:02

Поврежденные после обстрела российскими оккупантами жилые дома в Подольском районе Киева - видео

18-03-2022, 13:55

Ирина Верещук: «Сотрудничество с оккупационным режимом, безусловно, будет иметь уголовные последствия!»

18-03-2022, 13:50

Лампы Эдисона: свет в стиле ретро

18-03-2022, 11:20

Ворог перегруповується і посилює артобстріли. ЗСУ вдало контратакує: аналіз ситуації на 18 березня

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших