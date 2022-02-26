» » Россияне нанесли авиаудар по железной дороге - эвакуация из Луганской области пока невозможна

Россияне нанесли авиаудар по железной дороге - эвакуация из Луганской области пока невозможна

Вчера, 21:09 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня российская авиация сбросила бомбы на путепровод возле станции Барвенково, Донецкой железной дороги. Как сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, в Славянске и Краматорске временно заблокированы три эвакуационных поезда. Пассажиров разместили на вокзале до уточнения ситуации.

Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Также в Славянск эвакуировались пригородным поездом жители Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Попасной.

Всего сегодня в Славянске застряли почти 500 эвакуированных из под российских обстрелов жителей Луганской области.

Сейчас ремонтники ждут окончания обстрела для прояснения ситуации и начала ремонта колеи. Пассажиров заблокированных поездов размещают на вокзале до уточнения ситуации.

Городские власти донецких городов заявили о готовности размещения местных на ночь.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 22:38

Pink Floyd выпустили новый трек — Hey Hey Rise, чтобы поддержать Украину

Вчера, 21:09

Россияне нанесли авиаудар по железной дороге - эвакуация из Луганской области пока невозможна

Вчера, 16:47

В Луганской области затоплены две шахты - в регионе экологическая катастрофа

6-04-2022, 15:26

Из Луганской и Донецкой области рекомендуют уезжать мирным жителям - через 3 дня массированное наступление российских войск

6-04-2022, 08:48

В Рубежном украинская армия уничтожила 25 российских боевиков

6-04-2022, 08:37

В Луганской области возобновлены выплаты по больничным: более 5,5 тысяч человек получат деньги уже в апреле

5-04-2022, 11:40

Опасность для жизни: В Рубежном российские боевики попали в цистерну с азотной кислотой

4-04-2022, 11:12

В Луганской области погибли двое волонтеров, тысячи граждан бегут от «русского мира»

1-04-2022, 09:37

Эвакуация из Луганской области: 1 апреля обещают «гуманитарные коридоры» из Попасной, Горского, Нижнего, Рубежного

30-03-2022, 15:33

В Лисичанске тяжело ранены двое детей - медики пытаются спасти жизнь 2-летней девочки и ее брату

30-03-2022, 10:19

Северодонецк вторые сутки без электроэнергии - российские оккупанты уничтожили линию питающую город

30-03-2022, 09:25

Российская армия обстреляла из артиллерии жилые кварталы Лисичанска - количество жертв под завалами неизвестно

Новости Украины:

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

21-03-2022, 13:04

В Киеве и области усиливают комендантский час с 21 марта

21-03-2022, 12:46

Российские корабли обстреляли утром Одессу - повреждено несколько домов

19-03-2022, 09:18

Укрпошта доставила в Україну гуманітарну допомогу від США на $2 млн

18-03-2022, 14:02

Поврежденные после обстрела российскими оккупантами жилые дома в Подольском районе Киева - видео

18-03-2022, 13:55

Ирина Верещук: «Сотрудничество с оккупационным режимом, безусловно, будет иметь уголовные последствия!»

18-03-2022, 13:50

Лампы Эдисона: свет в стиле ретро

18-03-2022, 11:20

Ворог перегруповується і посилює артобстріли. ЗСУ вдало контратакує: аналіз ситуації на 18 березня

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 