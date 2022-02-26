Россияне нанесли авиаудар по железной дороге - эвакуация из Луганской области пока невозможна

Сегодня российская авиация сбросила бомбы на путепровод возле станции Барвенково, Донецкой железной дороги. Как сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, в Славянске и Краматорске временно заблокированы три эвакуационных поезда. Пассажиров разместили на вокзале до уточнения ситуации.

Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Также в Славянск эвакуировались пригородным поездом жители Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Попасной.

Всего сегодня в Славянске застряли почти 500 эвакуированных из под российских обстрелов жителей Луганской области.

Сейчас ремонтники ждут окончания обстрела для прояснения ситуации и начала ремонта колеи. Пассажиров заблокированных поездов размещают на вокзале до уточнения ситуации.

Городские власти донецких городов заявили о готовности размещения местных на ночь.