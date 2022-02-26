Северодонецк вторые сутки без электроэнергии - российские оккупанты уничтожили линию питающую город

Вчера российская артиллерия уничтожила линию электропередачи, питающую Северодонецк. Несмотря на усилия энергетиков. устранить повреждения не выходит до сих пор из-за обстрелов.

По словам главы военной администрации Луганской области Сергея Гайдая: вчера ремонтники выехали на место аварии на линии электропередачи вблизи Северодонецка, однако россияне продолжили обстрелы.

«Многочисленные отключения произошли вчера днем ​​после массивных обстрелов врага. К сожалению, повреждения критической инфраструктуры очень серьезны. Только из-за порыва на высоковольтной линии напряжением 110 кВ у Северодонецка обесточены 185 трансформаторных подстанций. Без света находятся 30 434 местных жителя.

Это кроме тех, кто живет без электроэнергии еще с начала марта из-за разрушения других ЛЭП. Вчера ремонтники выехали на место аварии линии электропередачи, однако россияне продолжили обстрелы, надеемся на безопасный доступ к поврежденным коммуникациям сегодня», - подчеркнул Сергей Гайдай.

По состоянию на 08:00 30.03.2022 без электроэнергии находятся 123 645 потребителей Луганщины. Отключены 766 трансформаторных подстанций. Без света находятся 13 населенных пунктов частично и 23 полностью.

Множество обесточений в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной и Попасной.